Ouwehands Dierenpark vraagt donaties voor voer en verblijven

Ouwehands Dierenpark in Rhenen vraagt woensdag om donaties om het voer voor de dieren te kunnen blijven betalen. De dierentuin zegt hard geraakt te worden nu de lockdown opnieuw met drie weken is verlengd. Ook tijdens de voorjaarsvakantie blijven de deuren dicht, terwijl dan traditiegetrouw veel mensen naar de dierentuin gaan.

“De zorg voor onze dieren gaat gewoon door, ondanks dat we de poorten in 2021 nog niet hebben kunnen openen. De dieren krijgen dagelijks hun gevarieerde voedsel. Maar dat is niet makkelijk, aangezien we ons inkomen mislopen”, aldus de Rhenense dierentuin. Donaties worden ook gebruikt voor onderhoud aan de dierenverblijven.

Alle dierenparken in Nederland hebben het moeilijk door de coronacrisis. In de loop van februari komt er extra steun heeft het ministerie van Landbouw beloofd.