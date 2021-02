Slob wil begin mei landelijk aanbod sneltesten leraren

Het is “de inzet” van het kabinet om over drie maanden landelijk coronasneltesten voor leraren te regelen. Vanaf volgende week wordt gestart met de sneltesten voor leraren en ander onderwijspersoneel “op de eerste locaties”. Het gaat daarbij om mensen met klachten of die in contact zijn geweest met een besmet persoon.

Toen het kabinet de heropening van de basisscholen aankondigde, benadrukte onderwijsminister Arie Slob al dat sneltesten worden ingezet. Dit moet ervoor zorgen dat leraren weer snel aan het werk kunnen als zij klachten krijgen of uit bron- en contactonderzoek blijkt dat ze in de buurt van een besmet persoon zijn geweest.

Leraren krijgen in de gewone teststraten overigens al voorrang, maar de uitslag van zo’n traditionele PCR-test, laat langer op zich wachten.