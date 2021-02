Supermarkten: straks niet alle blikjes bij ons inleveren

Supermarkten willen niet dat Nederlanders straks al hun gebruikte blikjes bij hen komen inleveren, als er over een kleine twee jaar statiegeld komt op blikjes. Supermarktkoepel CBL dringt daarom aan op een statiegeldsysteem buiten de winkel.

Ongeveer de helft van de jaarlijkse 2 miljard blikjes in Nederland wordt ook helemaal niet in de supermarkt verkocht, stelt de brancheorganisatie. Andere grote blikjesverkopers zijn bijvoorbeeld tankstations, snackbars, sportverenigingen en bedrijfsrestaurants.

Die zouden ook mee moeten doen als er straks een groot statiegeldsysteem wordt opgezet voor de blikjes, vinden de supers. Het CBL wil wel meewerken met andere partijen om zo’n breed systeem mogelijk te maken. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Milieu) heeft aangeven dat het statiegeld op blikjes op 31 december 2022 in moet gaan.

“Deze tijd is hard nodig”, reageert algemeen directeur Hester Klein Lankhorst van het Afvalfonds Verpakkingen, een organisatie die een belangrijke rol speelt op het gebied van recycling voor de bedrijven die verpakte producten in Nederland op de markt brengen. Een statiegeldsysteem voor blikjes is volgens Klein Lankhorst niet van de ene op de andere dag geregeld. Het tijdspad zou daarom erg krap zijn. “We zetten de komende tijd alle zeilen bij om een uitgekiend en fijnmazig systeem op te zetten.”