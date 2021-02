Verdachte van in brand steken GGD-teststraat op vrije voeten

De 21-jarige man uit Emmeloord, die maandag werd gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de brandstichting in een GGD-teststraat in Urk, is woensdag weer op vrije voeten gesteld. Hij blijft wel verdachte in de zaak, aldus de politie in Flevoland. Die sluit niet uit dat er meer verdachten worden opgepakt.

De teststraat ging in vlammen op tijdens rellen vanwege de komst van de avondklok. De gemeente, de GGD, justitie en politie spraken schande van de vernieling. De politie toonde op televisie beelden van de relschoppers. Dat leidde tot de arrestatie van de man uit Emmeloord.

Urker jongeren startten een actie om geld in te zamelen voor de bouw van een nieuwe teststraat. Die actie heeft tot nu toe ruim 10.000 euro opgeleverd. Het onderzoek naar de brandstichting en andere rellen is nog in volle gang volgens de politie.