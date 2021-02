Vorst verdrijft zachte lucht, mogelijk winterweer dit weekend

Komend weekend is er volgens Weer.nl een kans op winterweer in Nederland. Vanaf zaterdag wordt de zachte lucht verdreven door koudere lucht en neemt de kans op vorst flink toe.

In het weekend verovert koude lucht uit het noordoosten mogelijk terrein en kan het gaan sneeuwen of ijsregenen. “Bij dalende temperaturen en mogelijk dus inzettende vorst neemt de kans op gladheid en overlast sterk toe. Bovendien lijkt het in delen van het land hard te gaan waaien”, aldus meteoroloog Reinout van den Born. Wel benadrukt hij dat de onzekerheid in de verwachting groot is.

De kans op sneeuw is het grootst op zondag. Gemiddeld kan er in het midden van Nederland zo’n 10 centimeter vallen en in het noorden zelfs 20 centimeter. In Maastricht komt het gemiddelde volgens de berekeningen uit op 2 centimeter. Omdat in de loop van volgende week mogelijk nog meer sneeuw valt kan de sneeuwlaag zich opbouwen tot 30 centimeter in het noorden. Het verschil met het zuiden van het land blijft groot, daar valt waarschijnlijk gemiddeld niet meer dan 5 centimeter.

In de noordelijke helft van Nederland wordt het na het weekend erg koud en kan het ’s nachts streng vriezen met temperaturen onder de -10 graden. Voor het zuiden van Nederland blijven de voorspellingen onzekerder.

Tot het weekend blijft het nog erg zacht. Woensdag kan de temperatuur in het zuiden oplopen tot 12 graden. Wel gaat het op veel plaatsen flink regenen: woensdagmiddag kan er lokaal tussen de 10 en 15 millimeter vallen. Donderdag verloopt zonnig en overwegend droog en ook vrijdag is het nog zacht met 6 graden in Groningen tot 10 in het zuiden van Nederland.