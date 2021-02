Celstraffen voor Bredanaars voor opruiing en bedreigen agenten

Voor het verspreiden van foto’s van agenten met oproepen ze om het leven te brengen, kregen twee mannen van 19 en 23 jaar uit Breda donderdag celstraffen van elk drie weken. De snelrechter besloot dat beide Bredanaars hun gevangenisstraf meteen moeten uitzitten en de agenten 750 euro schadevergoeding moeten betalen.

De mannen zochten op internet foto’s van agenten op en loofden op sociale media geld uit om ze om te brengen. “Zij openden hiermee de jacht”, verweet de officier de verdachten donderdag in de rechtbank in Breda. “Dit maakte het leven van de agenten, die gewoon hun werk doen, behoorlijk zuur.”

Een 20-jarige vrouw uit Roosendaal is ook veroordeeld voor opruiing en geweld tegen de politie. Zij gooide in het weekend van de avondklokrellen eieren tegen de woning van een agent in Roosendaal. En ze riep op te rellen in Roosendaal waarbij ze wegen wilde laten blokkeren en het had over het huis van de burgemeester. Zij mag van de rechter na elf dagen voorarrest naar huis, maar zonder telefoon. Ze kreeg daarnaast een voorwaardelijke celstraf en een straatverbod en moet de schade betalen.