Fractievoorzitter GroenLinks Zeist stopt na ophef om nepaccounts

Ronald Camstra, de fractievoorzitter van GroenLinks in de gemeenteraad van Zeist, is opgestapt vanwege ophef die is ontstaan over nepaccounts op sociale media. Camstra werd door inwoners uit Zeist beschuldigd van het beheren van een aantal nepaccounts die ideeën van GroenLinks steunden. Hij was sinds 2008 actief in de gemeenteraad en sinds 2017 fractievoorzitter.

Een van de bekendste nepaccounts is volgens RTV Utrecht ‘Noortje van Breukelen’. Onder deze naam werden ook columns gepubliceerd op de lokale website zeistermagazine.nl.

Camstra ontkent alle aantijgingen. Hij zegt op de website van GroenLinks op te stappen omdat de negatieve aandacht te veel energie kost en het afleidt van de inhoud van het politieke debat. “Er spelen belangrijke thema’s, zoals de coronacrisis, de bezuinigingsopgave, de omgevingswet, dáár zou de discussie over moeten gaan.”

De partij meldt dat Camstra jarenlang veel goed werk heeft geleverd. “Ronald heeft veel voor de partij betekend, de persoon bij uitstek die politieke besluitvorming heel dicht bij de inwoners van Zeist wist te brengen en daarbij een stevig debat niet schuwde”, aldus Liesbeth Raymakers, afdelingsvoorzitter van GroenLinks Zeist. “Maar we hebben er begrip voor dat alle negatieve aandacht uiteindelijk teveel energie is gaan kosten.”