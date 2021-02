GGD-advies of personeelstekort enige redenen voor sluiten school

Een GGD-advies vanwege een gevaar voor de gezondheid of een tekort aan personeel door ziekte of quarantaine zijn de enige twee geldige redenen om scholen dicht te houden vanaf 8 februari. De Inspectie van het Onderwijs zegt wel in gesprek te gaan met scholen die dicht blijven om andere redenen.

Vanaf maandag moeten alle basisscholen weer open, maar niet alle scholen vinden dat verantwoord. Scholen van de organisatie Lowys Porquin in het westen van Noord-Brabant zijn van plan de deuren gesloten te houden, maar niet om een van de volgens de inspectie geldige redenen. De organisatie vindt het heropenen van scholen onverantwoord.

Scholen die dicht zijn moeten dat melden bij de inspectie. Het meldpunt daarvoor opent maandag. Scholen die nu al van plan zijn om niet open te gaan, kunnen dat dan melden. “Het meldpunt is voor scholen die dicht zijn, niet voor plannen om dicht te gaan”, aldus een woordvoerder van de inspectie.