Iets meer nieuwe coronagevallen dan gemiddeld

Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 4246 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is iets meer dan op woensdag en iets boven het gemiddelde, maar over de lange termijn daalt het aantal positieve tests nog steeds.

In de afgelopen zeven dagen zijn 27.412 positieve tests gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat komt neer op 3916 nieuwe gevallen per dag. Die lijn gaat al meer dan een maand omlaag. Het RIVM vreest echter dat het aantal gevallen snel weer kan oplopen, omdat de Britse variant zich snel verspreidt.

Precies een week geleden, op donderdag 28 januari, meldde het RIVM ruim 4700 nieuwe gevallen. De donderdag ervoor kwamen er ruim 5800 positieve tests bij en nog een week eerder iets meer dan 6500. De donderdag daar weer voor, op 7 januari, werden zelfs bijna 9700 nieuwe coronagevallen geregistreerd.

Amsterdam telde afgelopen etmaal wederom de meeste positieve tests. In de hoofdstad testten 180 inwoners positief. In Rotterdam kwamen 133 besmettingen aan het licht en in Den Haag 101. Daarna volgen Eindhoven (91) en Almere (66).

Het aantal gemelde sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 67, vergelijkbaar met de dagen ervoor. Wanneer een coronapatiƫnt overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven en geregistreerd, dus onder de 67 gestorven personen zijn wellicht mensen die al wat langer geleden zijn overleden. Schiedam en Bernheze telden afgelopen etmaal de meeste meldingen van sterfgevallen, namelijk vier. In Rotterdam, Helmond en het Groningse Oldambt kwamen er drie sterfgevallen bij. In de afgelopen zeven dagen zijn 424 sterfgevallen geregistreerd, tegen 487 in de week ervoor. Bijna een maand werden in een week tijd meer dan 750 sterfgevallen gemeld.

Sinds het begin van de uitbraak, bijna een jaar geleden, zijn 993.471 mensen in Nederland positief getest. Waarschijnlijk komt het aantal bevestigde besmettingen tijdens het weekeinde uit boven een miljoen. Van 14.236 mensen is bekend dat ze aan het virus zijn overleden.