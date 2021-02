Kamer wil onderzoek naar poging tot beïnvloeding in zaak-Poch

De Tweede Kamer wil dat er onderzoek wordt gedaan naar een mogelijke poging tot beïnvloeding in de zaak van de piloot Julio Poch door “kringen rond het Koninklijk Huis”. De Rijksrecherche moet daarmee aan de slag.

D66, SP, GroenLinks, PvdA, PVV en ChristenUnie hebben dat in Kamervragen aan minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) gevraagd.

Het gerucht deed al langer de ronde dat de Oranjes zich met de zaak-Poch zouden hebben bemoeid. Begin deze week publiceerde de onafhankelijke commissie-Machielse een rapport over de rol van Nederland in die zaak.

Daarin stond ook dat een vrouw die claimde te spreken vanuit kringen rond het Koninklijk Huis zich in 2007 had gemengd in de zaak. Dat gebeurde via Eurojust dat een faciliterende rol speelde in het onderzoek. De vrouw zei dat de kwestie “zo pijnlijk voor Máxima” zou zijn en vroeg of die zaak “nou nodig” is. Het onderzoek tegen Poch was op dat moment nog maar bij weinig mensen bekend.

De commissie-Machielse heeft navraag gedaan naar de kwestie, maar dat heeft niets opgeleverd. De Kamerleden vinden dat het telefoontje “kan worden gezien als een poging om een lopende strafzaak te beïnvloeden”.

De Argentijnse Nederlander Poch werd in 2009 aangehouden in Valencia en een jaar later door Spanje uitgeleverd aan Argentinië. Poch werd daar verdacht van misdaden tegen de menselijkheid. Hij werd eind 2017 vrijgesproken.