Leeuwen uit Artis toch niet naar Frankrijk

De leeuwen uit Artis gaan toch niet naar Frankrijk. Het park dat de dieren zou overnemen, heeft zich teruggetrokken. Dat betekent dat de leeuwen voorlopig in de Amsterdamse dierentuin blijven.

“Helaas blijkt het verblijf, ondanks eerdere informatie en afspraken, niet beschikbaar”, zegt Artis-directeur Rembrandt Sutorius. “Het Franse park heeft hiervoor excuses aangeboden. Desondanks zijn we verbijsterd hierover, we moeten ons nu opnieuw op de toekomst van de leeuwen beraden.”

Artis maakte vorige week bekend dat de dierentuin afscheid moet nemen van de drie leeuwen – twee leeuwinnen en een mannelijke leeuw – omdat er vanwege de coronacrisis geen geld is om een nieuw leeuwenverblijf te bouwen.

De leeuwen zouden komende maand naar Frankrijk verhuizen. Wat er nu met ze gaat gebeuren, is nog niet bekend. “We zijn nog niet eens van de schrik bekomen”, aldus Sutorius. Volgens hem is de interesse vanuit andere dierentuinen in Europa zeer beperkt.

“Feit blijft dat onze financiĆ«le situatie onverminderd zorgelijk is.” De komende vijf jaar komt de dierentuin meer dan 20 miljoen euro tekort voor noodzakelijk onderhoud en investeringen in bijvoorbeeld aanpassingen van dierverblijven.

Artis was voor de coronacrisis van plan een nieuw leeuwenverblijf te bouwen, aangezien het huidige niet meer voldoet. Volgens de directeur is er echter geen geld om het plan voor een nieuw verblijf uit te voeren.

Inmiddels krijgt Artis via de landelijke campagne, #vergeetARTISniet, veel steun. “Dat doet ons goed. Dat neemt niet weg dat er heel veel geld moet binnenkomen om Artis overeind te houden, laat staan te kunnen denken aan het alsnog realiseren van een nieuw leeuwenverblijf.”