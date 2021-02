Meer inschrijvingen aan universiteiten door corona

Dit studiejaar staan er 327.300 studenten ingeschreven aan een Nederlandse universiteit. Dat zijn er 8 procent meer dan in het collegejaar 2019-2020, meldt de Vereniging van Universiteiten (VSNU). Er kwamen meer studenten bij doordat minder jongeren na hun eindexamen een tussenjaar namen om te reizen en minder studenten voortijdig met hun studie stopten. Dat heeft volgens de VSNU alles te maken met corona.

“We hebben nu een goed overzicht van de gevolgen van de coronacrisis op de studenten, hun resultaten en onze medewerkers. Deze crisis vraagt veel van onze studenten, maar ook van het onderwijs en de ondersteuning. De studentenaantallen groeien al jaren hard en nu is daar door corona weer een flinke schep extra bovenop gekomen”, zegt VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg. Hij is met het ministerie in gesprek om de onderwijsfinanciering voor het gegroeide aantal studenten naar voren te halen. Normaal wordt de bekostiging pas na twee jaar aangepast.

De stijging is te zien bij de studies economie, rechten en gedrag & maatschappij (+10 procent). Maar ook opleidingen in de richtingen natuur (+10 procent) en techniek (+5 procent) zijn erg populair. Duisenberg: “De groei aan hoogopgeleide technische mensen waar de arbeidsmarkt om zit te springen, zit er goed in.”

Woensdag bleek al dat ook de hogescholen veel meer inschrijvingen hebben gekregen. De hbo’s verwelkomden dit studiejaar over de hele linie 10 procent meer studenten.