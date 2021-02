Na de coronacrisis werken we twee keer zoveel uren thuis

Zowel mannen als vrouwen verwachten na de coronacrisis gemiddeld (ruim) twee keer zoveel uren thuis te werken als voor de coronacrisis, zo blijkt uit een enquête van december 2020 onder 3.000 deelnemers. Mannen werkten voor de coronacrisis 4,2 uur per week thuis en gaan naar verwachting na de coronacrisis 9,1 uur per week thuis werken (+117 procent). Vrouwen werkten voor de coronacrisis 3,4 uur per week thuis, en gaan naar verwachting na de coronacrisis 6,9 uur per week thuis werken (+103 procent).

Met name mensen die werkzaam zijn bij de overheid en in de financiële en zakelijke dienstverlening verwachten na de coronacrisis meer uren thuis te werken. De toename van thuiswerken is naar verwachting beperkt in de horeca, de bouw en de zorg. Gezien de aard van het werk ligt dit ook voor de hand in deze sectoren. Als werkenden vrij zouden kunnen kiezen dan zouden zij graag 9 uur per week thuis werken. Dat is slechts één uur per week meer dan zij gemiddeld verwachten thuis te werken.

Thuiswerken begint zwaarder te vallen

Op het moment naderen we qua aantal thuiswerkers het aantal van vorig jaar. Toen werkte in januari 48 procent van de werkende Nederlanders een deel van de week thuis. In april lag dat percentage op 51 procent en ik oktober was dit 42 procent. Dit blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), een onderdeel van de ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Uit de cijfers komt naar voren dat het thuiswerken voor mensen zwaarder begint te vallen dan tijdens de eerste golf. Zes op de tien ondervraagden geven aan dat ze hun collega’s missen en 24 procent ervaart fysieke klachten door het thuiswerken, zoals rug- of nekpijn. 14 procent heeft psychische last door het thuiswerken, zoals stress en depressieve gevoelens.

Timemanagement

Ook al versoepelen op korte termijn de overheidsmaatregelen, een groot deel van de Nederlanders zal nog wellicht tot de zomer thuiswerken. Naast het missen van collega’s en structuur, en de behoefte om niet dagelijks op zoom te vertoeven, vinden het veel mensen het lastig om hun tijd efficiënt in te delen. Timemanagement is niet een ieders sterkste kant, en al helemaal niet als we verplicht thuiszitten. Het gevoel van tijdgebrek kan veel stress opleveren, zo ook overvolle inboxen. Het idee dat een dag voorbij gaat aan kleine klusjes en onderbrekingen door telefoontjes, whatsappjes en vragende kinderen, is niet helpend.

Continu bereikbaar

Nu we thuiswerken heerst er het idee dat we dus ook continu bereikbaar zijn. We zijn tóch immers thuis. Het helpt om alle notificaties van je telefoon uit te zetten en een goede taakverdeling voor je dag te maken. Rond activiteiten af, voordat je met een volgende actie begint. Heb je moeite met timemanagement, dan is het verstandig om jezelf de ruimte te geven en je te richten op één aspect waarin je graag verandering wilt aanbrengen. Het heeft geen zin om al te willen rennen, als je nog niet kunt lopen. Nog een laatste tip: let wat minder op de tijd, maar wat meer op de kwaliteit waarin je de dingen doet. Dat geeft wat meer ruimte en zorgt voor minder stress over, jawel, tijd.