Nederlanders om in de gaten te houden: Gaia van Reenen (33) co-founder Daily Baby Organics

Van origine is Gaia van Reenen chef en is ze altijd bezig met wat er anders of beter kan, zo ook op het gebied van babyvoeding. Geïnspireerd door de twee kinderen van zus Fenna en de verhalen om hen heen van moeders die alleen maar potjes eten kunnen vinden die niet lekker zijn, ontstond het idee voor Daily Baby Organics: babyvoeding in pure en biologische vorm, met behoudt van smaak. “Onze topverkoper is de boerenkool met pastinaak, appel, kokosmelk en een beetje kaneel.”

Beide zussen houden van goed eten, dus toen ze een jaar of twee geleden de potjes Olvarit proefden, vonden ze die absoluut niet lekker. “Toen zei ik: waarom gaan we niet zelf iets maken? Als Fenna dit probleem heeft, zullen andere ouders dit ook hebben. Er zijn wel potjes, maar daar zit één grote brei in. De smaak gaat er niet op vooruit als het heel erg verhit wordt, waardoor je niet kan onderscheiden wat erin zit.”

“Het is mijn taak dat het lekker is”

Na wat rondvraag wisten ze één ding zeker: er is vraag naar lekkere babyvoeding. Het is geen makkelijk product, omdat het aan veel eisen moet voldoen. De zusjes zijn thuis in de keuken veel gaan testen, waarbij de kinderen van Fenna proefkonijnen waren. “Afgelopen september zijn we gelanceerd en worden onze potjes gelijk al bij Picnic verkocht. Dat zo’n grote speler meteen interesse heeft, dat zegt wel iets. We hebben drie verschillende potjes voor kinderen van zes maanden en drie potjes voor kinderen van acht maanden. Het is mijn taak dat het lekker is. De oudste van Fenna, die nu twee jaar oud is, eet alles. Dat komt omdat ze jong heeft geleerd om puur te eten. Via Instagram krijgen we dagelijks berichtjes van moeders dat ze zo blij zijn met onze potjes. Wat we heel vaak horen is dat een kind niks lust, maar onze potjes zonder problemen opeet.”

Zelf eet ze weleens een potje, want als je je eigen product niet lekker vindt, dan klopt er volgens Gaia iets niet. “Het tweede best verkochte potje is de blauwe bessen, kikkererwten en venkel. We steken in op een optimale smaakontwikkeling. We willen graag dat elk kind vers eet en daarom hebben we met kerst honderden hapjes gedoneerd aan het Rode Kruis.” En hoe bevalt het samenwerken als zussen? “Het is super leuk om dit samen te doen, het is een gezellig familiegebeuren.” Onlangs hebben de zusjes de Rising Star Award gekregen, een prijs voor een startup die een verschil maakt.

Waarom sta je in de ochtend op?

“Om een verschil te maken. Dat klinkt misschien stom, maar ik wil graag het voedsellandschap in Nederland wat beter maken. Er zijn een aantal zaken die anders kunnen, zoals meer rekening houden met mensen in de keten. Maar we mogen ook kijken naar de eindgebruiker, dat het meer een win win situatie is, en dus niet alleen voor de producent. Verder wil ik graag dat vers eten voor iedereen bereikbaar is.”

Wat houd je momenteel bezig?

“Daily Baby houdt me bezig. Hoe kunnen we onze potjes nog meer op de kaart zetten? Ik hoop dat ze bij de supermarkten komen te liggen. En ik heb net een huis gekocht, dus ik ben bezig met inrichten en verbouwen. Dat vraagt ook wel wat van mijn aandacht. En mijn eigen ijsmerk Skoop houdt me ook bezig.”

Hoe zorg je goed voor jezelf als eigen ondernemer?

“Door wat rust te nemen. Als je met zoveel passie en kracht iets aan het opbouwen bent, dan vergeet je weleens om afstand te nemen. Ik denk dat het goed is om je rust te pakken en af en toe je telefoon weg te leggen. Ik ga graag met mijn hond wandelen, dat is een goed begin van de dag. Verder vind ik goed eten belangrijk en probeer ik een beetje te sporten.”

Wat deed je als kind graag?

“Koken met mijn moeder, zij kan heel goed koken. Dus gewoon helpen in de keuken met snijden of in de pan roeren. Verder buiten spelen met vriendjes en tennissen.”

Wat is je vaste ochtendritueel?

“Sowieso een kop koffie, en ik probeer even met de hond te wandelen, mits mijn ochtend niet chaotisch begint. Dan doe ik een klein rondje, anders ga ik drie kwartier op pad.”

Welke wijze les heb je recent geleerd?

“Dat niet alles in een keer perfect hoeft te zijn, dus dat het prima is om gaandeweg dingen aan te passen en te verbeteren. Anders leg je de lat zo onmogelijk hoog voor jezelf. Ik wil graag dat het allemaal goed is, maar als je het vergelijkt met hoe je een recept maakt, dat is een kwestie van proberen, testen en aanpassen en dan weer opnieuw testen. Een receptuur is eigenlijk nooit af. Ik mag mezelf de ruimte geven om iets weer aan te passen. Het hoeft niet in een keer goed te zijn.”

Wat kunnen wij van jou leren?

“Lekker koken, en dat je wel hard moet werken als je wilt dat iets gaat slagen of als je iets wilt bereiken. Zo’n prijs krijgen, daar moet je heel hard voor werken. Ik vind dat niet vervelend, het betekent dat je gefocust moet zijn, jezelf niet te veel laat afleiden, en bijvoorbeeld in de avond even geen Netflix kijken. Ik werk ook regelmatig in het weekend. Dit is gewoon wat ik wil doen, en ik heb ook echt plezier in mijn werk. Het moet wel leuk blijven, waarom zou je het anders doen.”

Wat waardeer je aan jezelf?

“Dat ik super optimistisch ben, ik ben bijna altijd vrolijk. Dat ik een goed persoon ben, dat ik graag mensen help en dat ik er voor ze ben. Ik ben loyaal. Ik houd van mensen en luister ook graag naar hun verhalen.”

Stel, je mag een mentor uitkiezen. Wie zou dat zijn en waarom?

“Dat is heel lastig, want dan ben ik in strijd met Gaia de ondernemer en Gaia de chef. Het River café in London, gerund door twee vrouwen, die zijn met nul chef ervaring dat restaurant begonnen en dat bestaat al dertig plus jaar. Dat is iconisch. De farm- to- table beweging vind ik inspirerend en chef-kok Dan Barber. Ik kan het waarderen als mensen het anders doen, tegen de regels ingaan. Die denken: het moet zo, en dat vervolgen ook doen. Ik hoop dat ik dat ook ben.”

Vanavond is je laatste avondmaal. Wat zou je willen eten, met wie en waar ga je het over hebben?

“Met wie is niet zo moeilijk, met mijn familie en paar goede vrienden. Het liefste eet ik buiten aan een lange tafel, vol met goede wijnen en goed eten, een bourgondisch festijn. Tussendoor zou ik spelletje spelen. Ik houd van een goede fles bordeaux en van Côte de Boeuf met verse frietjes en Bearnaisesaus. Dan ben ik heel gelukkig. We gaan het over elkaar hebben, dus wat houd je bezig, wat wil je, hoe voel je je; wat ik normaal ook doe qua gesprekken.”