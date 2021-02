‘Ouders voornamelijk positief over dichthouden basisscholen’

Ouders van kinderen op scholen van Lowys Porquin hebben voornamelijk positief gereageerd op het besluit van de organisatie om de scholen maandag niet te heropenen. Dat zei plaatsvervangend voorzitter van de onderwijsinstelling Els Kooijmans donderdagochtend op Radio 1.

“We hebben voornamelijk positieve reacties gekregen. Mensen hebben toch twijfels. Sommigen hadden twijfels hun kinderen naar school te sturen”, aldus Kooijmans.

Woensdag maakte de organisatie in West-Brabant bekend maandag niet open te gaan ondanks dat het kabinet heeft besloten tot heropening van basisscholen. De instelling vindt heropening niet veilig onder meer wegens de onduidelijkheid over de opmars van de Britse, Braziliaanse en Zuid-Afrikaanse varianten van het coronavirus. Onder Lowys Porquin vallen ruim dertig basisscholen met in totaal ongeveer 6100 leerlingen.

Kooijmans zegt dat het toegestaan is om dicht te blijven, met het oog op zorgen over de veiligheid. “Er is ook meegegeven aan de scholen dat die aspecten vooropstaan. Dat geen enkel schoolbestuur wordt gehouden aan het onmogelijke. Dus ja, die ruimte is er zeker gelaten. Wat niet kan, dat kan niet.”

De scholengroep verwacht een bezoek te krijgen van de Onderwijsinspectie, maar denkt niet dat dit tot problemen leidt. “We hebben al heel goed contact met de inspectie”, zei Kooijmans op Radio 1.

Lowys Porquin is van plan zeker dicht te blijven tot het begin van de Voorjaarsvakantie. Die begint in de zuidelijke regio op 15 februari. De bedoeling is om na die vakantie de scholen wel te openen.