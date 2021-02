PO-Raad denkt dat gros basisscholen maandag open gaat

De PO-Raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs, verwacht dat verreweg de meeste basisscholen maandag weer open gaan. “Schoolbesturen hebben de absolute intentie om zo goed als het gaat en zo veilig als het gaat open te gaan. Natuurlijk zijn er zorgpunten, maar de intentie is en was: we gaan open”, laat een woordvoerder weten.

“En als het niet 100 procent kan dan beredeneerd aangeven wat wel kan, is de boodschap van ons aan de scholen. Als een bestuur besluit om voor hen moverende redenen niet open te gaan, dan is dat aan hen”, vervolgt hij. Scholen die dicht blijven moeten dit melden bij de Onderwijsinspectie.

Woensdag werd bekend dat een aantal basisscholen van de scholenkoepel Lowys Porquin in West-Brabant maandag niet open gaat. Volgens de organisatie is het niet mogelijk om dit op een veilige en verantwoorde manier te doen.