PVV, VVD en D66 voelen wel voor Russisch coronavaccin

Als het aan VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff en PVV-leider Geert Wilders ligt, gaat Nederland ook serieus kijken naar het Russische coronavaccin Spoetnik V. “Heeft de premier al met de Russische president Poetin gebeld om een grote lading van het Russische vaccin Spoetnik te krijgen,” wilde Wilders weten tijdens een coronadebat in de Tweede Kamer donderdag.

Wilders wees erop dat het vaccin 91 procent effectief zou zijn. “Veel effectiever dan het vaccin van AstraZeneca en Janssen.”

Van Dijkhoff moet het Europees Geneesmiddelenbureau EMA eerst kijken of het vaccin betrouwbaar is. “Als dat zo is en ze zeggen ‘het spulletje is hartstikke prima’, dan zou ik zeggen: laten we kijken of we het hier in samenwerking kunnen produceren.” Ook D66-fractievoorzitter Rob Jetten ziet het gebruik van dat vaccin voor zich, als de EMA het goedkeurt.

“Als het helpt, bel ik iedereen. Ook Vladimir”, aldus demissionair premier Mark Rutte tijdens het debat. Een telefoontje naar Poetin over het vaccin heeft volgens hem echter niet veel zin. Toegang tot de Europese markt moet worden aangevraagd bij het EMA, aldus de premier en het is aan het bedrijf zelf om dat te doen.

Elk vaccin kan pas op de markt worden gebracht als het is toegelaten door de Europese Commissie na een positief oordeel van het EMA. Dat bureau kan een middel pas beoordelen als er een aanvraag voor toelating is, en dat is er voor Spoetnik V nog niet, laat de toezichthouder weten. De in Amsterdam gevestigde organisatie heeft vorige maand gesproken met de Russische ontwikkelaars en uitgelegd hoe de aanvraagprocedure werkt.

Het EMA heeft tot nu toe drie coronavaccins beoordeeld, van Pfizer/BioNTech, Moderna en AstraZeneca. Twee andere vaccins, van Janssen en Novavax, zijn nu in behandeling. De inspecteurs kijken rechtstreeks mee met de proeven van die vaccins, de laatste stap voor een aanvraag.