Reisbranche: niet alleen vaccinatiebewijs, ook testen

De reisbranche is groot voorstander van een vaccinatiebewijs, maar wil ook dat reizigers getest blijven worden op het coronavirus. “Je kunt mensen die zich niet willen laten vaccineren, ook niet ontzeggen dat ze op vakantie mogen”, zegt ANVR-voorzitter Frank Oostdam, die vreest dat vaccinatiebewijzen alleen leiden tot uitsluiting.

Volgens de Gezondheidsraad mogen bedrijven en instellingen, zoals zorginstellingen, scholen, horecabedrijven en evenementenorganisatoren, wettelijk gezien om een vaccinatiebewijs vragen voor de toegang tot voorzieningen. Dat mag dan niet leiden tot uitsluiting van groepen, discriminatie of schending van de privacyregels.

Branchevereniging ANVR zegt dat als er steeds meer mensen gevaccineerd zijn, de neiging om naar het buitenland te gaan groot wordt. Oostdam hoopt dat er heel strikt vast wordt gehouden aan het huidige testbeleid in de reisbranche, met daarbovenop een vaccinatiebewijs.

De overheid raadt reizen naar het buitenland af tot eind maart. Voor noodzakelijke reizen moeten Nederlandse reizigers momenteel een negatieve coronatest kunnen laten zien en moeten ze vier uur voor vertrek een sneltest laten doen.

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) zegt het advies van de Gezondheidsraad verder te bestuderen. Alle opties om verantwoord open te kunnen gaan zijn volgens de organisatie welkom. KHN benadrukt dat de focus nu ligt op een “fatsoenlijk heropeningsplan en een structurele verbetering van de routekaart”.

Winkeliersvereniging INretail laat weten dat een vaccinatiebewijs voor winkels in de non-foodsector niet relevant is omdat de winkels nog dicht zijn. Ook concertorganisator Mojo, bekend van grote festivals zoals Lowlands, loopt nog niet op de zaken vooruit en zegt af te wachten wat de overheid over een vaccinatiebewijs beslist. Pretpark de Efteling zegt dat het gezien de voorlopige sluiting nog te vroeg is om iets over een vaccinatiebewijs te melden.