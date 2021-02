Steunfonds voor boekpresentaties en schrijversoptredens

Het Nederlands Letterenfonds, De Schrijverscentrale en de Koninklijke Boekverkopersbond hebben een steunpakket opgericht om ervoor te zorgen dat bibliotheken, scholen en boekwinkels alsnog schrijvers kunnen uitnodigen voor presentaties, interviews en lezingen. De organisaties willen dat er in het voorjaar hierdoor meer evenementen mogelijk zijn.

Boekwinkels, scholen en bibliotheken kunnen via De Schrijverscentrale een schrijver boeken voor een boekpresentatie, interview of lezing. Het Letterenfonds vergoedt tot 500 euro van het honorarium van de schrijver en de Koninklijke Boekverkopersbond geeft nog maximaal 500 euro om de organisatie te kunnen bekostigen.

Het steunfonds moet ervoor zorgen dat het makkelijker wordt om online- en kleinschalige evenementen te organiseren tussen 1 maart en 1 juli. Zo kunnen lezers alsnog in contact komen met de schrijvers, ondanks alle coronamaatregelen.

Directeur van het Nederlands Letterenfonds Tiziano Perez is blij met de steun, maar er komen nog meer maatregelen aan. “Dit initiatief maakt deel uit van een groter pakket aan steunmaatregelen waar het Letterenfonds dit voorjaar mee naar buiten treedt.”

“Lezingen en schoolbezoeken zijn onmisbaar voor een vitale leescultuur, ze vormen ook een belangrijke inkomstenbron voor auteurs”, aldus Anne Zeegers, directeur van De Schrijverscentrale. “We zien dat de trend voor lezingen verschuift naar het najaar of zelfs 2022. We zijn dan ook heel blij met deze steunmaatregel.”

De organisaties laten weten dat “iedere denkbare publiekspresentatie” in aanmerking komt voor een vergoeding via het fonds. “Van interviews met een schrijver, onlineleesclubs en signeersessies in de etalage tot live optredens zodra het weer kan.”