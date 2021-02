Winkelier ontkomt niet aan SEO in 2021

Veel corona-maatregelen worden verlengd tot 2 maart, maar winkels mogen vanaf 10 februari wel weer open voor het afhalen van bestellingen. Vooral voor grote ketens is dit een zegen. De klant weet hen online meestal goed te vinden, zo blijkt ook uit de omzetcijfers van ketens die al voor 10 februari ‘click&collect’ mochten aanbieden. Voor de kleine ondernemer zal het echter ook met deze versoepeling een uitdaging blijven om de omzet op pijl te houden.

SEO: zorgen dat je zichtbaar bent

Hoe zorg je dat je als kleine winkelier online net zo goed gevonden wordt als middenin je winkelstraat? Het simpele antwoord is: door te investeren in de SEO (Search Engine Optimization) van je website. In grote lijnen begint de aanschaf van een product in real life altijd bij één van twee opties: een klant komt je winkel toevallig tegen (de ‘aanlopers’), of is doelbewust jouw kant opgekomen. Online werkt dat eigenlijk niet anders: iemand komt direct naar jouw website, of komt je toevallig tegen in de lijst zoekresultaten waar ze doorheen scrollen.

Het doel voor 2021: in de top-10 van Google

Vooral kleine winkeliers moeten het hebben van ‘aanlopers’. Webwinkels zetten meer om dan ooit, klanten kopen graag bij de sympathieke kleine ondernemer, maar een klant die online nog aan het rondkijken is kijkt niet verder dan de eerste 10 links die een zoekmachine aanbiedt. Daar moet je dus tussen staan. En ja, daar kan je invloed op uitoefenen. Als je vaak genoemd wordt – ofwel: je doet aan linkbuilding – en Google heeft de indruk dat jouw aanbod het beste past bij wat er gezocht wordt, maken ze al snel een hoger plekje voor je vrij.

SEO en Google: een eeuwig kat-en-muis-spelletje

Zoekmachines vertellen ons uiteraard niet hoe ze die zoekresultaten sorteren. Zij willen graag zelf beoordelen of een internetgebruiker naar jou op zoek is – niet dat jij dat doet. Maar feit is dat je kan zorgen dat de zoekmachine jou beter vindt door rekening te houden met de manier waarop een zoekmachine jou beoordeelt. Uiteraard is dat wel een vak apart: de algoritmes van Google veranderen regelmatig, dus up to date blijven is een must. Niet voor niets huurt de gemiddelde winkelier iemand in om dit te doen.

Link building

Search engines scannen onder andere de content – ofwel inhoud – van je website om te beoordelen of jij relevant bent. Maar daarnaast hebben ze ook formules bedacht om te beoordelen hoe goed jij bent in wat je doet. Dat laatste is de reden dat link building belangrijk is. Zoekmachines meten ook hoe waarschijnlijk het is dat klanten naar jou op zoek zijn, door te kijken naar het podium dat anderen aan jou bieden. Zo scannen ze het aantal links vanaf een andere website naar jouw url, en houden ze bij waar je genoemd wordt – een website waar nooit iemand komt, scoort uiteraard anders dan een website met tigduizend bezoekers.

SEO en je content

En zo zijn er nog vele factoren om rekening mee te houden als je als winkelier met link building aan de slag gaat. Bovendien weegt de content op je eigen website nog mee. De inhoud sluit waarschijnlijk al enigszins aan bij wat je klant zoekt (je hebt het niet over bouwmachines als je sokken verkoopt), maar het maakt wel uit waar, hoe en hoe vaak je die sokken noemt. En of je de termen gebruikt die je klanten ook gebruiken. En naar wie jij linkt.

Het moge duidelijk zijn: er zijn heel veel gegevens waaruit een zoekmachine afleidt dat jij de moeite waard bent. Wat dat betreft is online ondernemen niet heel anders real life ondernemen. Een beetje ondernemer probeert zijn klanten de goede kant op te sturen – of dat nu naar de webshop of de winkel om de hoek is. Dat doet hij of zij zelf, of er wordt iemand ingehuurd. Maar niets doen is in ieder geval geen optie. De webshop is te belangrijk geworden. En het lijkt erop dat dat ook na 2 maart nog het geval zal zijn.