Aan verkiezingen doen 37 partijen mee, een naoorlogs record

Er doen 37 partijen mee aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart. Dat is een naoorlogs record, maakte de Kiesraad vrijdag bekend.

In totaal hadden 41 partijen een kandidatenlijst ingeleverd. Hiervan zijn er vier afgevallen omdat ze bijvoorbeeld onvoldoende steunverklaringen hadden binnengehaald.

De lijstnummers zijn ook vergeven tijdens de zitting van de Kiesraad. De partijen die bij de vorige verkiezingen in de Tweede Kamer kwamen, bezetten de eerste dertien nummers. De VVD heeft nummer 1, PVV 2 en CDA 3. Er is geloot voor de andere partijen. Zo heeft JA21 lijstnummer 15 gekregen, het pro-Europese Volt nummer 17 en de door de islam geïnspireerde partij Nida heeft lijstnummer 18.

Lang niet alle partijen zullen een zetel in de Kamer halen. Volgens de laatste peilingen zal onder meer JA21 nieuw in de Kamer komen. Het grote aantal partijen dat deelneemt heeft vermoedelijk ook gevolgen voor het stembiljet.

Er kan tijdens de zitting van de Kiesraad nog bezwaar worden gemaakt door de partijen. Die bezwaren zullen ook nog tijdens de zitting worden afgehandeld.

Bij de stembusgang van 2017 deden 28 partijen een gooi naar een Kamerzetel. Dat was een evenaring van het naoorlogse record dat ook in 1971 en 1981 werd gehaald. Het absolute record is 53 partijen in 1922.