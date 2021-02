Aantal opgenomen coronapatiënten daalt verder

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen daalt verder tot net boven de 2000. Ziekenhuizen behandelen momenteel 2052 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat is het laagste aantal sinds 18 december.

Op verpleegafdelingen liggen 1479 coronapatiënten, veertig minder dan op donderdag. Voor het eerst sinds 18 december komt dat aantal onder 1500 uit. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalde van 602 naar 573. Dit aantal kwam voor het eerst sinds tweede kerstdag onder de 600 uit.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding zegt dat het gemiddeld aantal opnames daalt. Of dat zo blijft, hangt af van de Britse variant. Half februari zou het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen weer kunnen gaan toenemen, en die stijging zou in elk geval tot half maart kunnen aanhouden.