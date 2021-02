Amsterdam gaat daklozen binnenhalen vanwege winterweer

Hulpverleners gaan in Amsterdam vanwege het verwachte winterse weer actief op zoek naar daklozen die buiten slapen, om ze over te halen naar de opvang te komen. Tegelijkertijd bereiden de opvanglocaties in de hoofdstad zich voor op extra dak- en thuislozen die met het koude weer naar de opvang komen.

Een winterkouderegeling, die normaal gesproken bij aanhoudende winterkou ingaat, was dit keer in de stad niet nodig. Alle daklozen kunnen namelijk sinds de lockdown van 16 december al bij de nachtopvang terecht. Overdag mogen daklozen ook naar binnen om op te warmen, naar de wc te gaan en te eten. Ook in andere grote steden zoals Utrecht, Den Haag en Rotterdam is er voor alle dak- en thuislozen vanwege de coronamaatregelen al een plek in de opvang.

Het barre winterweer zet zaterdagavond in. In een groot deel van het land begint het te sneeuwen en op de meeste plaatsen valt ruim 10 centimeter sneeuw. Het is daarbij behoorlijk koud, rond de -5 graden. Door de harde wind voelt het veel kouder: de gevoelstemperatuur daalt op veel plaatsen naar -10 tot -15 graden.

Die lage temperaturen leveren volgens de GGD ontoelaatbare risico’s op voor buitenslapers. Ze kunnen onderkoeld raken en bevriezen. Zeker als er ook nog sprake is van alcohol- of drugsgebruik zijn daklozen heel kwetsbaar, aldus de GGD.