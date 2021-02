Gemeenten plassengebied ontmoedigen schaatsen op natuurijs

Gemeenten in de regio Gooi en Vecht ontmoedigen schaatsen op natuurijs op de plassen in de omgeving van Loosdrecht en Ankeveen. Gooise Meren en Wijdemeren gaan ook niet zoals andere jaren voorbereidingen treffen om het ijs in optimale staat te brengen. De gemeenten vinden een grote bezoekersstroom onwenselijk nu er tal van beperkingen gelden wegens de coronacrisis, laten ze vrijdag weten.

De Loosdrechtse, Kortenhoefse en Ankeveense Plassen zijn heel populair onder schaatsliefhebbers. De gemeente voorzien daarom een flinke toestroom van schaatsers en willen dat voorkomen. Er komen geen horecavoorzieningen bij het ijs en er worden geen extra parkeerplaatsen ingericht. Met de plaatselijke schaatsverenigingen zijn afspraken gemaakt over gecontroleerde toegang tot natuurijsbanen.

Gemeenten en politie gaan handhaven als het toch te druk wordt in het plassengebied. Afsluiten van wegen is dan een optie.