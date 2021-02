GGD Noord- en Oost-Gelderland stelt vaccineren zondag uit

Met het oog op de verwachte extreme weersomstandigheden op zondag heeft GGD Noord- en Oost-Gelderland besloten om die dag de vaccinatielocaties dicht te houden. “De veiligheid van onze kwetsbare bezoekers op leeftijd en ons personeel staat voorop”, aldus de GGD.

De vaccinaties op de locaties in Doetinchem en Apeldoorn worden verzet. Mensen die een afspraak hadden in Doetinchem, kunnen daar een week later met hun afspraakbewijs van 7 februari terecht. Dat geldt ook voor de senioren die zich zondag in Apeldoorn zouden melden, aldus de GGD.

In de regio Rotterdam-Rijnmond blijven bijna alle testlocaties zondag en maandag dicht vanwege het verwachte winterse weer. Alleen de locaties bij Ahoy en Rotterdam The Hague Airport blijven open. Het vliegveld van Rotterdam is vooralsnog de enige vaccinatielocatie in de regio. Die inentingen gaan gewoon door.