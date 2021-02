Oma die rookte tijdens zwangerschap risico voor kleinzoon

Jongens en mannen die een grootmoeder hebben die rookte toen ze in verwachting was, kunnen een slechtere longfunctie daaraan te danken hebben. Het gaat alleen om oma ’s van moeders kant. Dat stellen wetenschappers van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Zij deden een onderzoek onder ruim 37.000 deelnemers.

“Het is niet bekend waardoor dit zich vooral bij jongens voordoet. Mogelijk is dit hormonaal te verklaren. Het kan ook zijn dat de mannelijke foetus sneller groeit in de baarmoeder en daardoor kwetsbaarder is voor ongunstige omstandigheden”, zeggen de onderzoekers.

In het onderzoek is ook gekeken of hetzelfde effect optreedt als de grootmoeder aan vaderskant rookte, maar dat had geen merkbare invloed. “Waarschijnlijk heeft dit te maken met het feit dat bij een vrouw eicellen zich al ontwikkelen in de baarmoeder, terwijl bij mannen de zaadcellen pas ontwikkelen in de puberteit. Er is bij mannen daardoor geen directe blootstelling.”

Bekend was al dat roken tijdens de zwangerschap niet alleen de foetus beïnvloedt, maar ook de voortplantingseieren van de vrouwelijke foetus.