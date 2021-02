OMT bespreekt wat er moet gebeuren met de avondklok

Het Outbreak Management Team (OMT) bespreekt vrijdag op verzoek van het kabinet het hele pakket maatregelen dat er nu ligt om de Britse variant van het coronavirus te bestrijden. Belangrijke vraag is wat er met de avondklok moet gebeuren. Die omstreden maatregel loopt woensdagochtend af.

RIVM-directeur Jaap van Dissel gaf donderdag in de Tweede Kamer aan dat er weinig of geen ruimte is voor versoepelingen. En ook voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) zei deze week al dat het heel verstandig zou zijn om de avondklok te verlengen.

Er lijkt een nieuwe, derde golf van besmettingen aan te komen door de veel besmettelijkere Britse variant van het virus. Het kabinet maakte daarom dinsdagavond bekend dat de huidige lockdown wordt voortgezet tot 2 maart. Er komt wel een kleine versoepeling voor de detailhandel en de basisscholen mogen weer open.

Premier Mark Rutte wil de avondklok liever niet verlengen, maar hij “kan niet 100 procent garantie geven dat zo’n voorstel er niet komt”. De avondklok werd op 23 januari ingevoerd. Pas na twee weken is het effect ervan zichtbaar.

Het kabinet bespreekt het OMT-advies zondag in het Catshuis. Daarna neemt de ministerraad volgende week een besluit. De inhoud van het OMT-advies lekt altijd vroegtijdig uit.