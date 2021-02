Rutte: val niet op natuurijs, ziekenhuizen al erg vol

Nederlanders moeten vooral genieten van het natuurijs en het winterse weer dat voor de komende dagen wordt voorspeld, vindt premier Mark Rutte. De minister-president gaf er wel een opmerkelijke waarschuwing bij: “Val niet”, zei hij. “Doe voorzichtig. Ziekenhuizen zitten niet te wachten op botbreuken.” Zij hebben het door corona al erg druk namelijk.

Niet alleen tijdens het schaatsen, maar ook tijdens het fietsen en achter het stuur in de auto moeten mensen extra opletten, zegt Rutte na de wekelijkse ministerraad. Daar is niet uitgebreid gesproken over de volle ziekenhuizen en de gevolgen van het winterweer, zegt de premier. Het kabinet kan voor de komende dagen niet direct een oplossing bieden.