School Hapert gaat niet open, ondanks afhaken andere scholen

Basisschool Het Palet in Hapert gaat komende week niet open, ook niet nu scholen in West-Brabant vrijdag aankondigden vanaf komende woensdag toch hun deuren te openen. Deze basisscholen besloten na gesprekken met het ministerie van Onderwijs terug te komen op hun eerdere voornemen de scholen dicht te houden. Directeur Gerard Smetsers van De Parel zei vrijdagavond dit voorbeeld “vast en zeker” niet te volgen.

Smetsers vindt het onverantwoord de basisschool in Hapert te openen. Hij wil meer zekerheid over de veiligheid van leerkrachten en kinderen. De besmettingscijfers in dit deel van Brabant zijn erg hoog. Hij vindt de veiligheidsmaatregelen waarmee het ministerie kwam, onvoldoende. Smetsers wees er bovendien op dat hele groepen naar huis moeten en in quarantaine als een van de leerlingen of leerkrachten besmet blijkt.

De directeur kreeg bijval van het volledige team van de school. “Het team staat als één blok achter de directie”, zei Smetsers. Hij kreeg vrijdagavond wijn, bloemen en kaarten als steunbetuiging. “Hartverwarmend”, aldus Smetsers.

De ongeveer dertig basisscholen van de organisatie Lowys Porquin in de regio rond Bergen op Zoom gaan vanaf woensdag wel open. Dat heeft de organisatie besloten na een gesprek met het ministerie van Onderwijs. Tot die tijd hebben de scholen de tijd om een veilige heropening te organiseren, aldus een woordvoerder van het ministerie.

Het schoolbestuur van Het Palet had eerder een gesprek met de inspectie, liet Smetsers weten. Die nam volgens hem genoegen met een toelichting door de bestuursvoorzitter.

De basisscholen waren de afgelopen weken dicht in verband met het coronavirus.