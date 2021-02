Speciale kieswijzer voor ouders: ze stemmen ook voor hun kinderen

Ouders die nog niet weten op welke partij ze moeten stemmen bij Tweede Kamerverkiezingen in maart, en met kinderen onder de achttien jaar, kunnen voortaan terecht bij een nieuwe kieswijzer: Kieswijs Ouders. De organisaties Ouders & Onderwijs en Stichting Voor Werkende Ouders ontwikkelden deze specifieke stemhulp, omdat deze groep “niet alleen voor zichzelf stemt, maar ook voor de toekomst van hun kinderen”.

In de kieswijzer zijn politieke standpunten te vinden die interessant zijn voor ouders met thuiswonende kinderen. Bijvoorbeeld over het lerarentekort, de omvang van schoolklassen, de toegankelijkheid van de kinderopvang en verlofregelingen. Maar ook thema’s als zorg, economie en milieu komen aan bod. Door twintig vragen in te vullen weten ouders welke partij bij hun gezin past, stellen de organisaties.

Nederland telt ruim 3,3 miljoen kinderen onder de achttien jaar. Zij mogen nog niet stemmen. Hun ouders maken bijna een kwart van de totale kiezers uit. “Logisch dus dat de politiek aandacht besteedt aan thema’s die voor ouders belangrijk zijn”, zeggen de makers van de kieswijzer.