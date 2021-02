Verplichte hotelquarantaine na aankomst in Groot-Brittannië

Reizigers uit gebieden met coronamutaties moeten in Groot-Brittannië vanaf 15 februari verplicht tien dagen in quarantaine in een hotel. Het verblijf in de aangewezen hotels wordt gecontroleerd. De reizigers moeten zelf opdraaien voor de kosten.

Met de maatregel willen de Britse autoriteiten de gevreesde nieuwe varianten van het coronavirus buiten de deur houden. De overheid hoopt vooral dat hotels bij luchthavens hun bedden beschikbaar stellen. Het is nog onduidelijk hoeveel hotels bereid zijn de coronagasten te herbergen, melden Britse media.

De oppositiepartij Labour vindt dat de maatregel voor alle internationale reizigers moet gelden. Vooralsnog is het gedwongen hotelverblijf vooral bedoeld voor inwoners van het Verenigd Koninkrijk die arriveren uit 33 landen op de zogenoemde rode lijst. Het gaat daarbij onder meer om Portugal en landen in zuidelijk Afrika en Zuid-Amerika. De inwoners van deze landen zijn op dit moment sowieso niet welkom in Groot-Brittannië wegens corona.