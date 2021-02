Weer ruim een miljoen kijkers voor Marble Mania

Marble Mania blijft scoren. Het SBS6-programma trok donderdagavond 1,16 miljoen kijkers, meldt Stichting KijkOnderzoek. Sinds de aftrap eind januari scoort het programma, waarin bekende Nederlanders de knikkerstrijd met elkaar aangaan, steeds boven de miljoen kijkers.

In Marble Mania nemen BN’ers het in verschillende teams tegen elkaar op in een knikkerwedstrijd. Het programma eindigde op plek 6 in de kijkcijferlijst van donderdag.

Marble Mania moest programma’s als het NOS Journaal van 20.00 uur op NPO 1 (2,49 miljoen), het NOS Journaal van 18.00 uur op NPO 1 (1,62 miljoen), het Half acht nieuws op RTL 4 (1,4 miljoen), EenVandaag op NPO 1 (1,27 miljoen) en Dit was het nieuws op NPO 1 (1,17 miljoen) voor laten gaan.

Ook de TV Kantine op RTL 4 passeerde de grens van een miljoen kijkers. In het programma was een persiflage te zien op De Slimste Mens.