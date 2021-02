Amsterdam sluit sluizen om ijsgroei op de grachten te bevorderen

In verband met de verwachte vorst sluit de gemeente Amsterdam een aantal sluizen om de ijsgroei op te grachten te bevorderen, zodat liefhebbers over het ijs kunnen zwieren. Ook geldt er op een aantal plaatsen een vaarverbod.

Door het vaarverbod wordt voorkomen dat beginnende ijsvorming wordt beschadigd. Het vaarverbod geldt nu nog voor een beperkt aantal grachten. Als de vorst langer aanhoudt, kan dat gebied worden uitgebreid.

“Er zijn maar weinig dingen leuker dan schaatsen op natuurijs. Schaatsen op de Amsterdamse grachten is ronduit bijzonder”, stelt wethouder Egbert de Vries (verkeer en vervoer). “De temperatuur kunnen we niet be├»nvloeden, maar nu er een aantal dagen vorst is voorspeld kunnen we wel doen wat we kunnen om de groei van goed ijs te bevorderen. Het stilleggen van de scheepvaart op een aantal grachten is in dat kader van groot belang.”

De gemeente waarschuwt wel dat het betreden van het ijs altijd op eigen risico is.