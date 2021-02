‘Bar winterweer’ op komst, eerste sneeuwvlokken zaterdagavond

In Nederland, met uitzondering van het noorden, begint het zaterdagavond met sneeuwen. Dat blijft doorgaan tot zondag, zo is de verwachting van Weer.nl. De meeste sneeuw valt in het oosten, het rivierengebied en in de Achterhoek. Lokaal kan er een sneeuwlaag van 20 tot 30 centimeter ontstaan.

De kans bestaat dat er een sneeuwstorm komt. Daar is sprake van als er bij sneeuwval temperaturen worden gemeten van -15 graden. In 2010 had Nederland voor het laatst met een sneeuwstorm te maken. Door de enorme hoeveelheid sneeuw die aanstaande is, worden veel problemen verwacht. Zo wordt iedereen opgeroepen niet de weg op te gaan.

Het neerslaggebied trekt zaterdagmiddag Nederland binnen. Rond 19.00 uur begint het op de meeste plekken met sneeuwen, terwijl het zuiden eerst nog met regen te maken krijgt. In de nacht van zaterdag op zondag breidt de sneeuw zich over het hele land uit. Alleen het noorden lijkt er aan te komen. In de rest van het land wordt het volgens Weer.nl “bar winterweer” en komt er een sneeuwjacht. Dan ontstaan er door de krachtige wind sneeuwduinen, die wel een meter hoog kunnen worden.

Het blijft dus het hele weekend sneeuwen en het overgrote deel van het land zal met wit bedekt raken. Op veel plaatsen valt uiteindelijk 10 centimeter of meer, zo is de voorspelling. In het oosten kan er lokaal zelfs 20 tot 30 centimeter vallen. In 2017 viel voor het laatst zoveel sneeuw. In Hoog-Soeren op de Veluwe lag op 11 december een laag van 44 centimeter. Ook in 2010 en 2005 vielen er tientallen centimeters. Het record stamt nog steeds uit 1987. In januari van dat jaar viel er op Terschelling maar liefst 80 centimeter.