Catshuisoverleg over avondklok verplaatst vanwege winters weer

Het Catshuisoverleg over de avondklok en andere coronamaatregelen gaat zondag niet door vanwege het verwachte winterse weer, zeggen ingewijden. Het overleg tussen een groot deel van het kabinet en RIVM-baas Jaap van Dissel vindt waarschijnlijk maandag plaats.

Als het kabinet de avondklok wil verlengen, komt hier eerst een debat over in de Tweede Kamer. De avondklok loopt vooralsnog woensdagochtend om 04.30 uur af. Dinsdag zou de Kamer kunnen debatteren over het al dan niet verlengen van de avondklok. Daarvoor lijkt zich al wel een meerderheid af te tekenen.

Het kabinet wil weten of het huidige pakket aan coronamaatregelen voldoende is om de opmars van de Britse coronavariant, die besmettelijker is, te stuiten. Daarover is het Outbreak Management Team (OMT) om advies gevraagd.

Volgende week gaan de basisscholen en kinderopvangcentra weer open en mensen kunnen bestellingen ophalen in winkels. Maar verdere versoepelingen zijn voorlopig niet aannemelijk. Er lijkt een derde golf van coronabesmettingen aan te komen door de Britse coronamutant. Vorige week besloot het kabinet al dat de lockdown wordt voortgezet tot 2 maart.