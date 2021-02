Fanactie voor George Kooymans na diagnose ALS

Een jonge fan van Golden Earring is een actie begonnen voor een eerbetoon aan gitarist George Kooymans. Vrijdag werd bekend dat Kooymans ongeneeslijk ziek is. De 18-jarige Sanne van Hoff roept medefans op om herinneringen aan hem op te halen. Alle verhalen bundelt ze in een boek.

“Ik vond gelijk dat ik iets voor hem moest regelen”, zei Sanne zaterdag in het NOS Radio 1 Journaal. Ze vraagt alle leden van haar George Kooymans-fanpagina op Facebook om op een A4’tje te schrijven wat de 72-jarige muzikant voor ze heeft betekend. “Daar maak ik dan een mooi boek van en dat wil ik aan hem geven.”

Vrijdag werd bekend dat Golden Earring-oprichter George Kooymans (72) lijdt aan de zenuw- en spierziekte ALS. Golden Earring besloot daarop te stoppen. De groep was de oudste nog bestaande rockband van Nederland. De band vierde in 2019 zijn 50-jarig bestaan in de huidige bezetting.