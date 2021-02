Nederland maakt zich op voor bar winterweekend

Urenlange sneeuwval, vrieskou en ijzel. Dit weekend krijgt Nederland te maken met bijzonder winters weer. Met name het midden en het oosten van het land worden naar verwachting bedekt met een “historisch” dikke sneeuwlaag, aldus Weer.nl.

Zaterdagavond gaat het vanuit het zuiden sneeuwen. In de nacht naar zondag breidt het sneeuwgebied zich uit naar het noorden en gaat het in het hele land, met uitzondering van het uiterste noorden en zuiden, sneeuwen. Op grote schaal valt tussen 10 en 20 centimeter sneeuw, lokaal zelfs 30. Het is daarbij behoorlijk koud, rond de -5 graden. Door de harde wind voelt het veel kouder: de gevoelstemperatuur daalt op veel plaatsen naar -10 tot -15 graden.

De combinatie van sneeuw en harde wind is uitzonderlijk. “Sneeuw en wind samen zie je in Nederland bijna nooit”, zegt Jordi Huirne, meteoroloog van Weer.nl. “De wind kan de sneeuw doen ophopen, waardoor er bijvoorbeeld tegen huizen dikke sneeuwlagen ontstaan.” Ook zijn er sneeuwstormen mogelijk. Het KNMI heeft voor zaterdagavond code geel afgegeven vanwege gladheid.

Op de weg en het spoor zijn de nodige voorbereidingen getroffen. Rijkswaterstaat heeft voor de komende dagen 350 sneeuwploegen en 546 strooiwagens klaarstaan. Die kunnen in twee uur tijd 10.000 kilometer snelweg strooien. Weggebruikers moeten alert zijn en goed alle weer- en verkeersinformatie in de gaten houden, adviseert Rijkswaterstaat.

Ook de NS zegt klaar te zijn voor het voorspelde winterweer. Wegsleepdiensten voor gestrande treinen staan paraat en op de stations wordt gestrooid. Door de kou kunnen wissels vastvriezen waardoor treinen uitvallen. De dienstregeling is aangepast en er rijden minder treinen. Reizigers moeten vooral in de spits rekening houden met een langere reistijd.

Natuurijsbanen staan vanwege het naderende vriesweer te popelen om open te gaan. Dat is toegestaan, mits de schaatsliefhebbers zich aan een aantal regels houden. Mocht het op de ijsbaan toch veel te druk worden, dan kunnen de burgemeesters ingrijpen en ijsbanen of parkeerplaatsen sluiten.

Premier Mark Rutte zei vrijdag dat Nederlanders vooral moeten genieten van het natuurijs en het winterse weer. Maar hij gaf er wel een waarschuwing bij: “Val niet”, zei hij. “Doe voorzichtig. Ziekenhuizen zitten niet te wachten op botbreuken. Zij hebben het door corona al erg druk namelijk.”