Opnieuw minder coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is de afgelopen 24 uur opnieuw afgenomen. In totaal zijn nu 1983 patiënten met Covid-19 opgenomen. Dat zijn er 69 minder dan vrijdag, maakte het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zaterdag bekend. De voorgaande dagen nam het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen ook al af.

Van de coronapatiënten liggen er 547 op de ic, dat is een afname van 26 patiënten ten opzichte van vrijdag. Op de verpleegafdelingen liggen 1436 patiënten met Covid-19, 43 patiënten minder dan de dag vorige dag.

Het gemiddeld aantal opnames is in de afgelopen week gedaald. Of dit doorzet blijft onzeker vanwege de Britse coronavariant. “Waar we op dit moment rekening mee houden is dat deze daling nog aanhoudt tot de tweede week van februari. Er is dan gerede kans dat de aantallen weer stijgen en blijven stijgen tot tenminste half maart”, zegt LCPS-voorzitter Ernst Kuipers.