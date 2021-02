Rutte en Van Huffelen praten met ‘toeslagenouders’ op Catshuis

Premier Mark Rutte en staatssecretaris Alexandra van Huffelen praten zaterdagmiddag met enkele ouders die zijn getroffen in de toeslagenaffaire. Dat bevestigt een woordvoerder van Algemene Zaken na berichtgeving door RTL Nieuws.

De uitnodiging kwam half januari, nadat toeslagenouder Kristie Rongen namens andere gedupeerden een open brief had geschreven in Trouw. In die brief eisten de ouders een snelle compensatie voor het aangedane leed. In een opiniestuk van vrijdag in dezelfde krant schrijft Rongen dat het kabinet veel gemaakte beloftes niet nakomt. Ze hekelt de trage uitbetaling en bureaucratie, die ze “een marteling” noemt.

Rongen wil vooral actie, schrijft ze in Trouw: “We mogen zelfs naar het Catshuis. Ze zullen ons vast in de watten leggen, maar wij – en alle gedupeerden die wij vertegenwoordigen – willen ├ęchte daden.”

Volgens de woordvoerder vindt het kabinet het “belangrijk om in gesprek te gaan en te blijven met gedupeerde ouders”, en “samen te bespreken hoe we ervoor kunnen zorgen dat zij een nieuwe start maken in hun leven”. Het kabinet besloot eind december alle getroffen ouders 30.000 euro te betalen als compensatie. Ouders die recht hebben op meer, krijgen dat ook.

Er zijn inmiddels bijna 18.000 ouders in beeld die recht hebben op compensatie. Inmiddels hebben 470 ouders het geld op de rekening staan. In principe moeten alle ouders die zich voor 15 februari hebben gemeld het geld voor 1 mei hebben ontvangen. Over de verdere planning kan een woordvoerder van het ministerie van Financi├źn niets zeggen, omdat dit volgende week aan de orde komt in een Kamerdebat.