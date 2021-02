Ziekenhuizen klaar met vaccinatie eerste 40.000 medewerkers

Ziekenhuizen hebben alle circa 40.000 medewerkers in de acute zorgsector die al in aanmerking kwamen voor een coronavaccin hun tweede prik gegeven. “Zij zijn nu volledig gevaccineerd”, laat het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) weten. Het gaat om een relatief klein, maar essentieel deel van het ziekenhuispersoneel, iets meer dan 10 procent in totaal.

De zorgmedewerkers die nu met voorrang zijn gevaccineerd tegen het virus, werken op corona-afdelingen, de spoedeisende hulp, de intensive care en op de ambulance. Zij kregen van het kabinet voorrang na pleidooien van LNAZ-voorzitter Ernst Kuipers en ic-voorman Diederik Gommers, die betoogden dat dit personeel onmisbaar is in de coronacrisis.

Ziekenhuizen zijn zuinig omgesprongen met de vaccins. Met speciale naalden halen medewerkers de flacons zo leeg als maar kan. Buiten de ziekenhuizen worden er zes doses uitgehaald. Dan blijft nog een restje over. Bij de GGD’en belandt dat noodgedwongen in de prullenbak, want daar mogen de prikkers geen vaccins uit meerdere flesjes mengen. Ziekenhuizen en hun apothekers gebruiken de restanten wél. Ze voegen die samen met wat vaccin uit een andere flacon, net zoals ze dat doen met dure medicijnen.

Door weinig te verspillen hebben de ziekenhuizen 210 flacons overgehouden, laat het LNAZ weten. Die zijn naar de GGD gebracht, die er andere mensen mee vaccineert.