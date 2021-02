‘Aantal scholen maandag mogelijk nog dicht wegens winterweer’

Een aantal basisscholen blijft maandag waarschijnlijk nog dicht omdat veel docenten de scholen niet kunnen bereiken wegens het winterse weer. Dat zei een woordvoerder van de PO-raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs.

“We krijgen steeds meer signalen dat leerkrachten de school niet kunnen bereiken. Het zou dan kunnen dat bepaalde scholen niet opengaan”. In dat geval is het volgens hem mogelijk dat de betreffende leerkrachten maandag op afstand les gaan geven.

Volgens de PO-raad gaan de scholen in principe gewoon open, nadat ze lang tijd waren dicht geweest wegens de lockdown.

De onderwijskoepel De Haagse Scholen in Den Haag heeft een bericht verstuurd naar alle 52 scholen zelf de keuze te maken: Maandag de school gewoon open doen om les te geven of anders onderwijs geven op afstand. “Voor sommige leerkrachten die ver weg wonen is het nu lastig naar school te komen. Het ov werkt niet goed en met de auto is het gevaarlijk”, aldus een woordvoerster.

De stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel (met 22 scholen) laat weten maandag nog niet de schooldeuren te openen. “Omdat onzeker is of leraren en leerlingen hun school morgen (veilig) kunnen bereiken is zojuist besloten (in samenspraak met de andere A’damse schoolbesturen) dat onze scholen morgen gesloten blijven en het online onderwijs met een dag verlengen voor zover mogelijk”, aldus het bestuur.

Ook de scholen die verbonden zijn aan de Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam blijven maandag dicht, zegt voorzitter Herbert de Bruijne in het Parool.