Arriva schrapt meeste bussen voor de hele zondag

Door het winterweer heeft Arriva de dienstregeling voor bussen en treinen aangepast. Onder meer in het noorden (Groningen en Friesland), in het oosten, het westen (Gouda/Lisse/Alphen aan den Rijn/Leiden) worden de busdiensten voor de hele zondag stilgelegd.

Deze zondag rijden er ook geen bussen meer in Oost- en West-Brabant. In Limburg rijden de stads- en streeklijnen niet, behalve de stadsdienst in Maastricht.

De treindiensten van Arriva rijden in het noorden weer sinds zondagochtend. Die in het oosten rijden tot zeker 16.00 uur niet. Vooralsnog rijden er ook geen Arriva-treinen in Limburg.