Politie maakt einde aan anti-coronademonstratie in Maastricht

Politie en mobiele eenheid hebben zondagmiddag een einde gemaakt aan een demonstratie op het Vrijthof in Maastricht. De demonstranten negeerden de corona-maatregelen en hielden onvoldoende afstand, waarop de politie rond 15.15 uur ingreep en de deelnemers van het plein verdreef.

Vanaf 14.00 uur verzamelden zich zo’n 200 demonstranten op het Vrijhof. Het ging om een onaangekondigde demonstratie tegen de coronamaatregelen. De politie riep de demonstranten via een megafoon op anderhalve meter afstand te houden. Daaraan werd nauwelijks gehoor gegeven.

Toen de politie de mensen van het plein af dreef riepen enkele deelnemers “dictatuur”. Onder de demonstranten, meest afkomstig uit Zuid-Limburg, waren ook gezinnen met kinderen. Enkelen hadden kartonnen borden bij zich met teksten tegen de coronamaatregelen. De politie controleerde nu en dan deelnemers op hun identiteitsbewijs. In Maastricht geldt een noodverordening.

De demonstratie verliep rustig. Anders dan in de rest van Nederland ligt in Zuid-Limburg geen sneeuw. Daardoor is het Vrijthof goed bereikbaar. Wel heeft het er geregend.