GGD heropent maandag test- en vaccinatielocaties

De GGD wil maandag haar test- en vaccinatielocaties heropenen. Vanwege het winterse weer waren de locaties zondag gesloten. Maar volgens de GGD wordt maandag met de regionale instanties gezorgd voor een veilige omgeving in en rondom de locaties.

Als er maandag alsnog code rood in een regio wordt afgegeven vanwege extreem winterweer, dan blijven test- en vaccinatielocaties in die regio gesloten, aldus de GGD. Daarnaast kunnen regio’s zelf besluiten om een locatie te sluiten vanwege de weersomstandigheden. Als een test- of vaccinatielocatie gesloten blijft, worden mensen met een afspraak gebeld.

Vanaf middernacht tot maandag 12.00 uur geldt de zogeheten code oranje in ons land, wegens uitgebreide gladheid. Mensen die het niet zien zitten om naar een locatie te gaan vanwege het weer, kunnen het afspraak verzetten. Voor maandag 8 februari staan 30.000 testafspraken en 24.000 vaccinatieafspraken gepland, aldus de GGD.