KNMI neemt zondagmiddag besluit over code rood

Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) neemt zondag aan het einde van de middag een besluit over het waarschuwingsniveau dat maandag van kracht zal zijn. Zondag geldt voor het hele land code rood.

Kaartjes voor maandag en dinsdag heeft het KNMI voorlopig geel gekleurd, het laagste van de drie waarschuwingsniveaus. Dat is vooral gedaan om alvast een waarschuwing voor aanhoudende gladheid te geven, legt een woordvoerster uit. Wanneer code rood wordt beƫindigd is nog niet besloten, benadrukt ze.

Nadat het KNMI een definitief besluit heeft genomen, zullen de GGD’en beslissen hoe het de komende dagen verder moet met coronatesten en -vaccinaties. Vanwege het weeralarm zijn alle teststraten en vaccinatielocaties zondag gesloten.

De GGD Utrecht dacht zondag ten onrechte dat code geel al definitief voor maandag was afgegeven en meldde dat “alle vaccinatie- en teststraten in het gehele land weer open zijn” op maandag. “Dat is voorbarig. We wachten af wat het KNMI aan het einde van de middag beslist”, reageert een woordvoerder van GGD-GHOR Nederland, de landelijke organisatie van GGD’en.

Het KNMI zegt wel te verwachten dat de sneeuw vanuit het zuiden gaat afnemen in de loop van de middag. Voor maandag voorziet het instituut nog lichte sneeuw en snijdende kou: het wordt maximaal -5 graden, maar door de noordoostenwind ligt de gevoelstemperatuur rond de -15 graden.