Meer kijkers voor Matthijs gaat door, Wie is de mol? best bekeken

Bijna 1,5 miljoen mensen keken zaterdagavond naar de nieuwe show van Matthijs van Nieuwkerk: Matthijs gaat door (NPO 1). De eerdere afleveringen van het programma trokken minder kijkers. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting KijkOnderzoek.

Wie is de mol?, dat vlak ervoor werd uitgezonden, was opnieuw de kijkcijferhit van de avond. Meer dan 3,2 miljoen mensen zaten voor de buis voor het spelprogramma. Het is daarmee het best bekeken programma van de avond.

Beau van Erven Dorens wist op dezelfde tijd ook hoge kijkcijfers neer te zetten. Ruim 1,6 miljoen mensen zaten bij RTL 4 klaar voor zijn quiz Weet ik veel. Daarmee scoort hij een derde plek in de kijkcijferlijst. Het NOS Journaal van 20.00 uur maakt met bijna 3 miljoen kijkers de top drie compleet.