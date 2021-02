Meeste sneeuw tot nu toe gevallen in het oosten

In vrijwel het hele land sneeuwt het momenteel. Alleen in het uiterste noorden is het nog droog en in Zuid-Limburg valt neerslag in de vorm van regen en ijzel, meldt Weer.nl. De meeste sneeuw is tot nu toe gevallen in Twente, de Achterhoek en de regio Nijmegen.

Op die plekken ligt zo’n 10 tot 20 centimeter sneeuw en in de loop van de dag kan dat aangroeien tot een laag van 25 centimeter. Gemiddeld in het hele land gaat het om een sneeuwdek tussen 5 en 10 centimeter. Overigens is de hoeveelheid sneeuw door de wind moeilijk te meten. Op de ene plek ligt bijna niets en iets verderop is sprake van een meter opgewaaide sneeuw.

Nederland heeft sinds zaterdagavond te maken met sneeuwstorm Darcy. Op de Houtribdijk, tussen Enkhuizen en Lelystad, werd zaterdag tussen 23.00 uur en middernacht een uur lang gemiddeld windkracht 8 gemeten in combinatie met sneeuwval. Daarmee is officieel sprake van een sneeuwstorm. Op en langs het IJsselmeer waait het nog steeds stormachtig. Door de wind zijn sneeuwduinen van plaatselijk ruim een meter ontstaan.

Zondag sneeuwt het de hele dag maar tegen de avond valt er langzaam steeds minder. In de nacht naar maandag neemt ook de wind in kracht af. De temperatuur ligt rond de -5 graden maar door de snijdende oostenwind voelt het zondag als -15.

Vanaf maandag blijft het kwik onder nul steken en krijgen we te maken met een koudegolf. Zeker tot volgend weekeinde blijft het vriezen, zowel overdag als ’s nachts. In de nachten kan de temperatuur regionaal dalen tot onder de -15 graden.