Ook veel bussen rijden zondagochtend vooralsnog niet uit, melden vervoersbedrijven.

Zo blijven in Limburg en Brabant en in delen van Zuid-Holland de Arriva-bussen binnen. In Rotterdam en in Amsterdam rijden er minder metro’s. Busverkeer in de Zaanstreek ligt stil.

Keolis laat zijn bussen staan in de regio’s Utrecht, Twente en IJssel-Vecht.