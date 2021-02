Ploumen wil liever niet in kabinet als PvdA gaat meeregeren

Mocht de PvdA na de verkiezingen gaan meeregeren in een nieuwe coalitie, dan blijft PvdA-leider Lilianne Ploumen liever in de Tweede Kamer dan dat ze als minister of staatssecretaris in het kabinet gaat zitten. Dat zegt ze in WNL op Zondag.

Wel erkent ze dat de vraag haar enigszins overvalt. “Ik ben pas 21 dagen partijleider, dit is niet het eerste waar ik aan dacht.” Ploumen volgde Lodewijk Asscher op, die aftrad vanwege zijn rol in de toeslagenaffaire.

De PvdA wil alleen meeregeren als ook GroenLinks deelneemt aan de coalitie en als het minimumloon omhoog gaat. Ze zegt “liever niet” met de VVD van Mark Rutte te regeren. Die partij staat nu op ongeveer 35 zetels in de peilingen, de PvdA scoort ongeveer 13.

Ploumen denkt dat ze in de Kamer goed het PvdA-geluid kan laten horen. Ze beschouwt zichzelf eerder als activiste dan als politica, zegt ze zondag. Ze vindt het belangrijk dat “activistische politici” in het parlement “opkomen voor hun zaak”.

Aan invloed hoeft de PvdA volgens Ploumen niet in te boeten, mocht zij als partijleider in de Kamer blijven. “De PvdA heeft dan natuurlijk hartstikke veel invloed door andere PvdA’ers die in het kabinet plaatsnemen.” Ook wijst ze erop dat politiek leiders vaker in de Kamer blijven. Zo bleef Diederik Samsom als PvdA-leider Kamerlid toen de VVD en PvdA de Rutte II-coalitie vormden.

Eerder was Ploumen minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in het kabinet Rutte II.