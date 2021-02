Politie waarschuwt: flinke boete voor niet sneeuwvrij maken auto

De politie waarschuwt op Twitter dat het flink wat geld kost als je zondagochtend wegrijdt zonder de auto sneeuwvrij te hebben gemaakt. Zo meldt de politie in Alphen aan den Rijn een bestuurder daar een fikse boete te hebben gegeven. De auto had alleen een klein schoon vierkantje op de voorruit en de zijramen waren een beetje schoongeveegd.

“Dit is dus niet de bedoeling. De voorruit en voorste zijruiten moeten helemaal vrij zijn van sneeuw. De bestuurder is bekeurd en gesommeerd de ruit sneeuwvrij te maken. Kosten: €259,- incl.”, schrijft de politie. Ook verlichting en kentekenplaten moeten goed zichtbaar zijn.

In Rotterdam moest de politie eraan te pas komen doordat een automobilist kort na het wegrijden strandde omdat het te glad was. “Bestuurder gaat ondanks #coderood toch de weg op. Na 10 meter ervaren dat het te glad is. Heeft hulp van politie nodig om auto weer terug te duwen in parkeervak.”